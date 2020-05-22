В Минздраве Татарстана объяснили, почему ведущей «Эфира» не сделали бесплатный тест на коронавирус

В Минздраве Татарстана объяснили, почему к ведущей «Эфира» Альбине Асылгараевой не сделали тест на коронавирус — она не входит в группу риска по COVID-19. Об этом агентству рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Как в министерстве ответили «Татар-информу», обязательному тестированию на коронавирус подлежат вернувшиеся из-за границы с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с инфицированными коронавирусом; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», и пожилые люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

Также анализы на COVID-19 берут у людей с признаками ОРВИ в местах постоянного пребывания: домах-интернатах, кадетских корпусах и учреждениях ФСИН РФ.

Остальные пройти тест на коронавирус не могут.

Вчера Асылгараева сообщила, что у нее коронавирус. Сдать тест пришлось платно. Участковый терапевт просто выписал двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ.

