Полиция снова разогнала молодежь у речпорта в Казани

Прошлой ночью молодежь снова устроила вечеринку на парковке у речного порта. Видео опубликовано в соцсетях.

«Возле речного порта в Казани прямо сейчас толпа устроила огромный рассадник коронавируса и потенциальный очаг распространения», — сообщил в редакцию очевидец.

«Чтобы вы нам ни предъявляли, мы все равно будем настаивать на своем», — подписан ролик, видимо, с намеком на то, что вечеринки будут устраиваться, несмотря на запрет.

Тусовка продлилась недолго, очень скоро на место приехали сотрудники полиции.

Это уже не первая вечеринка, которую разгоняют полицейские с парковки речпорта Казани. Также в Сети появляются кадры молодежи, гуляющей по центру, несмотря на запреты, касающиеся массовых мероприятий, и рекомендации властей оставаться дома.

