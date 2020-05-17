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В Казани полиция разогнала молодежь, устроившую тусовку возле Речпорта

11:24, 17.05.2020
В Казани полиция разогнала молодежь, устроившую тусовку возле Речпорта
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани полиция разогнала тусовку молодежи в Речном порту. Об этом сообщается в соцети.

На прикрепленном видео видно, что молодые люди съехались на площадку возле Речного порта и слушали громкую музыку из автомобилей. Однако веселье длилось недолго — очень скоро на место приехала полиция.

Отметим, что, несмотря на отмену режима самоизоляции, в Татарстане проведение досуговых мероприятий с участием людей запрещено.

Общество Татарстан
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