В Казани полиция разогнала молодежь, устроившую тусовку возле Речпорта

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани полиция разогнала тусовку молодежи в Речном порту. Об этом сообщается в соцети.

На прикрепленном видео видно, что молодые люди съехались на площадку возле Речного порта и слушали громкую музыку из автомобилей. Однако веселье длилось недолго — очень скоро на место приехала полиция.



Отметим, что, несмотря на отмену режима самоизоляции, в Татарстане проведение досуговых мероприятий с участием людей запрещено.