Альтернативное мнение о сносе Арских казарм: «Это была чисто политическая возня»

Известный архитектор Сергей Шакуров в колонке «Реального времени» высказал альтернативную точку зрения о нашумевшем сносе Арских казарм. Он отметил, что казармы, несмотря на свой возраст, не несли исторической ценности, а их снос — вполне логичное завершение их истории.



«Не все, что построено, скажем так, до революции, имеет историческую ценность. Смысл их сохранения не мотивируется тем, что, потеряв их, мы теряем что-то важное и невосполнимое. Мне кажется, что это была чисто политическая возня, которую сейчас очень модно разводить на почве, например, экологии, на почве сохранения культурного наследия. Любое начинание властей в России прежде всего натыкается на это. Есть такое оппозиционное политическое движение, которое эксплуатирует, ну, скажем так, доверчивость и некую неосознанную пассионарность общества».

По мнению Шакурова, Министерство обороны еще при Сердюкове избавлялось от непрофильных активов и недвижимости. Территория артиллерийского училища была продана, за нее были получены деньги.

«Естественно, все это поставило наше руководство в патовую ситуацию. Потому что назад пойти, отменить сделку и вернуть деньги они не могут. Удовлетворить общественный запрос они тоже уже не могут. И в итоге они что-то мямлили-мямлили вместо того, чтобы сказать правду: «Мы все это продали, и на эти деньги у нас перевооруженная армия», — говорит Шакуров.

Подробнее о том, почему здание казарм снесли, а не превратили его в музей, — в материале «Реального времени».

