Стали известны самые популярные факультеты среди российских абитуриентов

Сервис «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение» провел опрос среди выпускников российских школ о том, на какие факультеты они планируют подавать документы.

Большинство абитуриентов в этом году собирается на факультет информационных технологий. Далее в рейтинге популярности идет медицинский университет — на нем остановили выбор 12% опрошенных. Тройку лидеров замыкает экономический (10%) факультет. 9% респондентов намерены подавать документы на юридический факультет и 7% на механико-математический, передает RT.

Лишь 5% опрошенных заинтересовались физическим факультетом, еще меньше — биологическим Наименее популярными оказались филологический и географический — они набрали менее 1%.

Ранее Владимир Путин провел совещание с руководителями российской системы образования. На нем обсудили вопросы школьного и высшего образования в условиях пандемии, успешность перехода на дистанционный режим, летний оздоровительный отдых школьников и, конечно же, ЕГЭ и приемную кампанию в вузы.

