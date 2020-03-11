В Татарстане за девять лет число случаев незаконной рубки леса снизилось на 40%

В 2019 году по сравнению с 2010 годом количество случаев незаконной рубки лесных насаждений снизилось на 40,4%. Объем незаконно заготовленной древесины за девять лет уменьшился на 54%, сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора Минлесхоза РТ Айрат Ахмеров на заседании Межведомственной комиссии по вопросам предупреждения и пресечения незаконной заготовки, транспортировки, переработки, реализации и экспорта древесины в республике.

Кроме того увеличилась взыскиваемость ущерба, причиненного лесам.

«В целом наблюдается тенденция декриминализации лесной отрасли в сфере заготовки и оборота древесины», — цитирует Ахмерова пресс-служба ведомства.

Всего в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз» в прошлом году было проведено 782 рейда, остановлено и осмотрено 878 машин, груженых лесоматериалами.

Ранее сообщалось, что в Казани высадили 3,7 тыс. деревьев взамен вырубленных.