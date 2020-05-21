МЧС: открытое горение на елабужской подстанции ликвидировано

В татарстанском главке МЧС по РТ сообщили, что открытое горение на территории Прикамской трансформаторной подстанции в Елабуге было ликвидировано.

Это произошло в 18.58, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Напомним, что сегодня в Елабуге загорелся трансформатор на территории подстанции. В результате отключились 196 трансформаторных подстанций. Без света остались 17 населенных пунктов.