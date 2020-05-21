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Музей истории КФУ признали лучшим среди музеев учебных заведений Татарстана

18:59, 21.05.2020 1
Музей истории КФУ признали лучшим среди музеев учебных заведений Татарстана
Фото: kzn.ru

Музей истории Казанского федерального университета признан лучшим среди музеев учебных заведений Татарстана. Конкурс проводился Ассоциацией музеев Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и Национального музея РТ.

Заявку на участие в конкурсе с описаниями проектов, реализованных в 2017—2019 годах, подали 80 учебных заведений. Победителями стали музеи, успешно осуществляющие экспозиционно-выставочную и культурно-образовательную деятельность, а также занимающиеся развитием информационных технологий.

Помимо музея КФУ, лучшими музеями признали «Казанский Кремль» (в номинации «Лучший государственный музей»), Апастовский краеведческий музей (в номинации «Лучший муниципальный музей») и театральный музей КАРБДТ им. В.И. Качалова (в номинации «Лучший корпоративный музей»), передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани исторический парк «Россия — моя история» вернулся к работе после поэтапного снятия ограничений.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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