Музей истории КФУ признали лучшим среди музеев учебных заведений Татарстана

Музей истории Казанского федерального университета признан лучшим среди музеев учебных заведений Татарстана. Конкурс проводился Ассоциацией музеев Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ и Национального музея РТ.

Заявку на участие в конкурсе с описаниями проектов, реализованных в 2017—2019 годах, подали 80 учебных заведений. Победителями стали музеи, успешно осуществляющие экспозиционно-выставочную и культурно-образовательную деятельность, а также занимающиеся развитием информационных технологий.

Помимо музея КФУ, лучшими музеями признали «Казанский Кремль» (в номинации «Лучший государственный музей»), Апастовский краеведческий музей (в номинации «Лучший муниципальный музей») и театральный музей КАРБДТ им. В.И. Качалова (в номинации «Лучший корпоративный музей»), передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани исторический парк «Россия — моя история» вернулся к работе после поэтапного снятия ограничений.

