В Казани заработал парк «Россия — моя история»

В Казани исторический парк «Россия — моя история» вернулся к работе после поэтапного снятия ограничений, введенных в Татарстане из-за ситуации с коронавирусом.

Парк вернулся к работе с сегодняшнего дня, 21 мая. На его территории соблюдаются все нормы, в частности, установлены санитайзеры, посетителей пускают лишь при наличии индивидуальных средств защиты и после замера температуры, а в экскурсионных группах собираются не более 10 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что казанский парк открылся самым первым из всей сети.

Напомним, с понедельника в Татарстане возобновили работу музеи и библиотеки. При их посещении следует носить маски и перчатки, помещения должны проветриваться и обрабатываться.