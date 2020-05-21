В Татарстане запустили систему единой идентификации животных
В Татарстане началось внедрение единой идентификации животных. В качестве пилотных районов в республике выбраны Арский и Балтасинский районы.
Система единой идентификации поголовья крупного рогатого скота вводится в России с 2021 года. Уже проидентифицирован весь скот в 21 регионе.
Система работает так: животному присваивается уникальный номер, зарегистрированный в единой информационной системе, который записан на бирке или чипе. Ветеринарная служба района проводит окончательную регистрацию, которая подтверждает наличие животного.
Отмечается, что собственник животного может посмотреть свое поголовье и всю историю ветеринарных мероприятий по конкретному животному в электронной базе.
Без этого номера скот не может попасть на убой, а тем более на прилавок. Покупатель, в свою очередь, может посмотреть происхождение животного и всю историю по ветеринарным мероприятиям. Также животное нельзя будет официально выбраковать без регистрационного номера.
Сейчас в двух пилотных районах проводится обучение специалистов ветеринарных служб, его проводит компания АО «РИВЦ», которая является оператором проекта.
Внедрение системы будет проходить в 2020 году во всех базовых хозяйствах Татарстана, передает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.
Напомним, Татарстан получит из федерального бюджета дополнительные 152,9 млн рублей на льготные кредиты для сельхозпроизводителей. Общий лимит субсидий по этому направлению составит 725,7 млн рублей.
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