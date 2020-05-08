Федеральный бюджет выделит Татарстану на льготное кредитование аграриев дополнительные 150 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан получит из федерального бюджета дополнительные 152,9 млн рублей на льготные кредиты для сельхозпроизводителей. Таким образом, общий лимит субсидий по этому направлению составит 725,7 млн рублей.

Как рассказал глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, на 7 мая аграрии республики подали 211 заявок на общую сумму кредита 15,9 млрд рублей. Это потребует субсидий в размере 554,7 млн рублей, передает пресс-служба министерства.

На субсидирование кредитов для сельхозпроизводителей осталось еще 170,9 млн рублей, это позволит привлечь кредитные средства в размере 4,8 миллиарда.

Отмечается, что в Татарстане для аграриев, занимающихся растениеводством и животноводством, молочным скотоводством и переработкой сельскохозяйственной продукции, действует программа, которая позволяет привлечь льготный кредит по ставке от 1% до 5%.

Ранее «Реальное время» писало, что Минсельхозпрод РТ заложил 100 млн рублей на компенсацию агрострахования. Однако сельхозпроизводители ожидают благоприятных условий и не хотят наращивать объемы страхования пашни.