«Рубину» и другим клубам Татарстана разрешили вернуться к тренировкам

Футбольный клуб «Рубин» и остальные спортивные команды Татарстана могут возобновить тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РТ.

Сегодня министр спорта Татарстана Владимир Леонов подписал приказ, по которому с 13 мая 2020 года разрешается организация тренировочного процесса спортивных команд. В том числе:

— для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;

— для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан;

— для профессиональных спортивных клубов.

«Возобновление тренировочного процесса для ограниченной категории лиц возможно только с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции COVID-19, и с соблюдением требований Кабинета министров РТ», — говорится на сайте Минспорта.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».