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Малый и средний бизнес получил право разрывать договоры аренды без штрафов

15:23, 21.05.2020
Малый и средний бизнес получил право разрывать договоры аренды без штрафов
Фото: realnoevremya.ru

Малый и средний бизнес получил право разрывать договоры аренды без штрафов. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума. При этом компании должны относиться к отраслям, пострадавшим от распространения коронавируса, пишет РБК.

Расторгнуть договор аренды компании малого и среднего бизнеса могут только до 1 октября 2020 года. Воспользоваться правом одностороннего расторжения договора арендаторы могут, если арендодатель ранее отказал им в скидке. Обеспечительный платеж при этом остается у арендодателя.

Ранее группа собственников коммерческой недвижимости просила Госдуму не принимать законопроект. Они предупредили, что это грозит дефолтом по обязательствам перед банками.

Доходы торговых центров Татарстана сократились на 95—97%.

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