Рустам Минниханов проверил ход весенне-полевых работ в Пестречинском районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.

На сегодня посеяно 23,5% от планируемого объема, рассказал глава района Раис Сулейманов. Он также признал падение показателей в части развития личных подсобных хозяйств.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров призвал район активнее участвовать в программах поддержки. Несмотря на непростое время, они сохранены, этим надо воспользоваться, подчеркнул он.

Раис Татарстана отметил, что доля малого и среднего бизнеса сегодня здесь равна 35%. Пестрецы — это пригородный район, напомнил он, это преимущество не стоит игнорировать. Также Минниханов призвал внимательно работать по строительству жилого сектора и при планировании учитывать всю необходимую социальную инфраструктуру.

В Пестречинском районе раису презентовали проект создания «Машинно-тракторного комплекса АО «Росагролизинг». Планируется, что благодаря центру у аграриев и предприятий ЖКХ появится доступ к высокотехнологичной технике без ее прямого выкупа.

— Создание крупного агрохаба планируют провести в два этапа. Они предполагают строительство складских помещений, выставочной площадки, учебных классов, открытие отделения Гостехнадзора для оформления регистрационных действий на технику и выдачи удостоверений тракториста-машиниста категорий B, C, E, F. Так же приобретение сельскохозяйственной техники и автотранспорта для оказания агросервисных услуг, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, недавно в Бугульминском районе при участии Рустама Минниханова открылся новый элеваторный комплекс. После выхода на проектную мощность он планирует ежегодно экспортировать более 150 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

