Москва заявила о желании получить от Армении разъяснения по итогам выступлений Зеленского

Армения может организовывать любые мероприятия, в том числе саммит с ЕС, но в Кремле выступают против предоставления площадки для русофобских высказываний Владимиру Зеленскому. Об этом в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Ненормальным только является то, что в Ереване дали площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом отношений наших с Ереваном, — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Москве «ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана». Он также указал, что не понимает, почему Армения «не пытается как-то это сбалансировать своими заявлениями».

— Судя по тому, что была предоставлена площадка для антироссийских заявлений, судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа, — утверждает он.

Напомним, недавно Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада Победы 9 мая в Москве.

— Горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, скорее, его большая беда, а нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться Днем Победы, — сказал пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Галия Гарифуллина