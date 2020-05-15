Торговые центры Татарстана потеряли 97% доходов и не могут платить по кредитам

Доходы торговых центров в Татарстане упали на 95—97%. Поэтому они не могут платить по кредитным обязательствам и покрывать расходы, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева.

Министерство экономики Татарстана прорабатывает вопрос предоставления отсрочки оплаты имущественных платежей.

Отрасль коммерческой недвижимости не попала в список наиболее пострадавших отраслей.

В Москве собственники офисной недвижимости написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. В письме говорится, что предприятиям отрасли грозит дефолт по обязательствам перед банками.