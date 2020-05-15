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Торговые центры Татарстана потеряли 97% доходов и не могут платить по кредитам

10:14, 15.05.2020
Торговые центры Татарстана потеряли 97% доходов и не могут платить по кредитам
Фото: realnoevremya.ru

Доходы торговых центров в Татарстане упали на 95—97%. Поэтому они не могут платить по кредитным обязательствам и покрывать расходы, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева.

Министерство экономики Татарстана прорабатывает вопрос предоставления отсрочки оплаты имущественных платежей.

Отрасль коммерческой недвижимости не попала в список наиболее пострадавших отраслей.

В Москве собственники офисной недвижимости написали открытое письмо против законопроекта о праве на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. В письме говорится, что предприятиям отрасли грозит дефолт по обязательствам перед банками.

ЭкономикаБизнес Татарстан
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