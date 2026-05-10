Иран пообещал не пропускать через Ормузский пролив суда стран, поддерживающих США

11:57, 10.05.2026

Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия

Фото: Seyed Gholamreza Nematpour на Unsplash

Власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда стран, которые будут разделять к санкционной политике США. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

— Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива, — цитирует его агентство IRNA.

По словам Акраминии, конфликт вынудил Иран «использовать геополитический потенциал Ормузского пролива». По его словам, любой корабль, который хотел бы пройти через пролив, должен «согласовывать с Ираном свои действия».

Напомним, по информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана.

Галия Гарифуллина

