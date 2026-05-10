Иран пообещал не пропускать через Ормузский пролив суда стран, поддерживающих США

Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия

Власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда стран, которые будут разделять к санкционной политике США. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

— Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива, — цитирует его агентство IRNA.

По словам Акраминии, конфликт вынудил Иран «использовать геополитический потенциал Ормузского пролива». По его словам, любой корабль, который хотел бы пройти через пролив, должен «согласовывать с Ираном свои действия».

Напомним, по информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана.



Галия Гарифуллина