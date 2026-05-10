Раис Татарстана совершил рабочую поездку в Тюлячинский район республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход посевной в Тюлячинском районе республики. Об этом рассказали в пресс-службе татарстанского лидера.

По словам главы района Айрата Фатхуллина, на сегодняшний день посеяно 28% от плана. Здесь эффективно организована работа по посевной, по развитию животноводства, заявил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров. По молоку ежедневно показатель доходит до 74 тонн.

Сельчане активно участвуют в программах поддержки, отметил в свою очередь Рустам Минниахнов. Он подчеркнул важность поддержки семей участников СВО, особенно тех, кто потерял близких в боевых действиях.



Также в ходе визита Минниханов посетил животноводческий комплекс «Алан», включающий в себя коровник на 500 голов с доильным залом.

Напомним, раис Татарстана также ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе республики. Там на сегодня посеяно 23,5% от планируемого объема.

Галия Гарифуллина