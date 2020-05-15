«Нефтехимик» подписал защитника из чемпионата Чехии
«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Прошедший сезон Граборенко провел за чешский «Били Тигржи». В чемпионате Чехии защитник сыграл 49 матчей, в которых отметился 10 (0+10) набранными очками.
Ранее Граборенко уже выступал за «Нефтехимик» в 2017 году.
Накануне, нижнекамский клуб подписал контракт с нападающим Александром Кучерявенко из «Автомобилиста».СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым