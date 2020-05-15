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«Нефтехимик» подписал защитника из чемпионата Чехии

22:10, 15.05.2020
«Нефтехимик» подписал защитника из чемпионата Чехии
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Прошедший сезон Граборенко провел за чешский «Били Тигржи». В чемпионате Чехии защитник сыграл 49 матчей, в которых отметился 10 (0+10) набранными очками.

Ранее Граборенко уже выступал за «Нефтехимик» в 2017 году.

Накануне, нижнекамский клуб подписал контракт с нападающим Александром Кучерявенко из «Автомобилиста».

СпортХоккей Татарстан
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