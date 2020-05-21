В Татарстане оживают детские сады и идут стройки, но расслабляться рано

Фото: Илья Репин

«Не будем прогнозировать»

К сожалению, сегодня подтвердили девятую смерть в республике от CОVID-19: болезнь не смог перенести житель Зеленодольского района 1950 года рождения. В то же время число новых пациентов с коронавирусом ежедневно не увеличивается, динамика остается на уровне 3 %, сообщила во время брифинга руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она сообщила, что сегодня и завтра в Казань возвращаются вахтовики. Всего ждут 176 человек из Якутии, их поместят в обсервацию в «Ливадию». Сегодня отправятся домой из обсерватора 69 вахтовиков.

В 26 больницах развернуто 2577 коек, ежедневно делают около 4 тысяч тестов на коронавирус. Ситуация стабильная, и даже понемногу возобновляются регулярные перелеты в Оренбург, Якутию.

Что касается детских садов, открывшихся недавно, то в Казани их посещают порядка 39 % малышей. По республике эта цифра выше, около 50 %. И потребность в услугах детских садиков ежедневно растет, отметила Лилия Галимова. Она напомнила, что Роспотребнадзор разработал правила для сотрудников и родителей, которые состоят почти из 35 пунктов, которые рекомендуют, как выстроить работу в детсаду, чтобы его посещение было безопасно для детей.

Расслабляться рано

Но на всякий случай, чтобы татарстанцы не расслаблялись, Галимова подчеркнула, что «цифры еще ничего не значат». «Может быть, что угодно», — отметила руководитель пресс-службы по дальнейшим этапам самоизоляции. О новых послаблениях пока руководство республики не информирует, прогнозировать пока ничего нельзя, а рассуждать об открытии тех или иных учреждений, в том числе уличных кафе, детских лагерей и санаториев, по словам спикера, преждевременно и непрофессионально.

— Мы не можем размышлять из тех соображений, что «нам кажется», на верандах безопаснее, чем внутри помещений. Решение может принимать только Роспотребнадзор. Как только решения будут приняты, тогда об этом выйдет постановление, о котором обязательно объявят, — заявила руководитель пресс-службы.

Помощники из частных клиник

Лилия Галимова также рассказала, что на медперсонал госучреждений ложится сейчас колоссальная нагрузка. Поэтому по решению правительства РФ 9 регионов (в том числе и Татарстан) вошли в пилотный проект, в рамках которого частные клиники, где достаточно сотрудников в штате, будут бесплатно обслуживать граждан старше 65 лет. Около полумиллиарда рублей планируется выделить на эту работу. 30 клиник будут обслуживать порядка 3,5 тыс человек, даты приема заявок от регионов продлили, уточнила Галимова.

— Речь идет о посещении врачами пожилых людей на дому, медосмотре, диспансерном наблюдении, выполнении медицинских манипуляций, инструментальных исследованиях, вакцинации, содействии в получении лекарственных препаратов, паллиативной помощи, — перечислила руководитель пресс-службы.

100-летие ТАССР: первыми поздравили Москва и Крым

В республику уже начали поступать поздравительные телеграммы со 100-летием ТАССР. Первыми их прислали руководство Москвы и Крыма.

— К 100-летию ТАССР было запланировано много мероприятий. Пришлось пересмотреть планы, но не отметить праздник нельзя. 27 мая перед торжественным заседанием Госсовета РТ состоится церемония памятного гашения почтовой марки, которую выпустили в апреле тиражом 250 тысяч экземпляров. Затем они поступят в отделения почты России, — рассказала Лилия Галимова.

В этот же день Банк России презентует памятную серебряную монету номиналом в 3 рубля, которую в конце апреля выпустили тиражом в 3 тысячи штук. На монете — гравировка с изображением молодых людей в татарских костюмах, которые исполняют национальный танец на фоне Казанского кремля.

Проведение другого важного праздника для мусульманской части населения — Сабантуя —сейчас обсуждается.



О важных стройках республики

Лилия Галимова напомнила, что во время совещания с президентом Путиным глава Татарстана выдвинул свои предложения по стабилизации экономики — для этого «в республике ведется огромная работа: действует почти 90 % предприятий, Рустам Минниханов лично уделяет серьезное внимание сохранению рабочих мест». Этому и был посвящен внушительный блок, который внес вчера на рассмотрение федеральному руководству глава республики.

Для кабмина РФ готовятся и предложения по поддержке туриндустрии. Рустам Минниханов, попросив помощи у президента страны на масштабные стройки Татарстана, обратил его внимание, что возведение Большого Казанского кольца (на последний пусковой комплекс требуется 5 млрд рублей) во время пандемии не прекращается. А проект второй очереди инфекционной больницы крайне актуален сейчас — это капитальное строительство в республике мобилизовали в беспрецедентно короткие сроки. Президент России пообещал посодействовать в реализации обоих проектов.

Кроме того, Галимова подтвердила, что проект завода по термическому обезвреживанию ТКО будет обсуждаться с общественностью. Немецкие специалисты, которые провели независимую экспертизу, должны рассказать татарстанцам о своей работе. Только после этого будут ставить вопрос строительства ЗТО.

Екатерина Аблаева