В Челнах спасли троих лосей, заплывших к плотине, еще один утонул

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах спасли трех лосей, которые заплыли к плотине Нижнекамской ГЭС. Еще одно животное так и не смогло выбраться из воды.

Четырех взрослых лосей отгоняли от плотины спасатели ЗПСО №6. Маневрируя на катере, с помощью сирены они отгоняли лосей подальше от плотины ГЭС, где слишком сильный поток воды. Один из лосей неожиданно поплыл в другую сторону и, к сожалению, утонул, передает пресс-служба ведомства.

Оставшихся животных спасатели вынудили плыть к берегу, где их передали охотоведам. Те в свою очередь сопроводили животных до лесополосы.

У лосей в данное время происходит сезонная миграция — территориальное перераспределение особей лося. Дикие животные перемещаются на большие расстояния, выходят к людям, выбегают на дороги, пытаются переплыть реки.

В Казани на днях лосей наблюдали в поселке Салмачи и деревне Куюки.