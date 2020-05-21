В Челнах четыре лося могут утонуть на плотине Нижнекамской ГЭС

Фото: Росгвардия РТ (архив)

В Набережных Челнах развернулась операция по спасению лосей, которые заплыли к плотине Нижнекамской ГЭС.

Сообщается, что к спасателям обратились рабочие станции, заметившие, что по Каме плывут четыре лося.

Прибывшие спасатели на катере отгоняют животных от плотины. Там слишком сильная тяга воды, поэтому животные могут утонуть. Как передает «Татар-Информ», спасатели намерены добиться возвращения лосей на сушу, а затем сопровождать животных до лесополосы.



Ранее в деревне Куюки под Казанью вновь были замечены лоси. На этот раз пара животных прогуливалась вдоль дороги.

