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В казанском поселке лосенок сломал забор

08:34, 15.05.2020
В казанском поселке лосенок сломал забор
Фото: соцети

В казанском поселке Вознесенское заметили заблудившегося лосенка. Животное, убегая, сломало забор.

По сообщению автора, животное убежало в сторону Салмачей. Прохожим и водителям следует быть острожными.

В комментариях пользователи переживают за судьбу лосенка. В условиях города его могут сбить автомобили либо он может сам кому-то навредить. Нашлись и юмористы: кое-то пошутил, что лось «встанет в пробке», если не успеет выбраться из города, а также назвал животное «шашлындосом».

Ранее лосята уже забегали в Казань. Так, осенью в районе Лебяжьего лосенок забился в отбойник и не мог выбраться.

Общество Татарстан
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