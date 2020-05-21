Новости общества

11:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Галимова пообещала, что проект МСЗ будет обсуждаться с общественностью

11:00, 21.05.2020
Галимова пообещала, что проект МСЗ будет обсуждаться с общественностью
Фото: Максим Платонов

Проект мусоросжигательного завода в Казани будет обсуждаться с общественностью, пообещала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Обсуждение начнется после того, как о работе выскажутся эксперты из Германии.

«Немецкие эксперты должны рассказать о своей работе. Только после этого будет обсуждаться вопрос строительства ЗТО», — прокомментировала Галимова.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков напомнил, что проект завода получил все необходимые заключения профильных министерств и ведомств, включая положительное заключение Главгосэкспертизы России и Росприроднадзора по ПФО.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров