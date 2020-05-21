Галимова пообещала, что проект МСЗ будет обсуждаться с общественностью

Фото: Максим Платонов

Проект мусоросжигательного завода в Казани будет обсуждаться с общественностью, пообещала пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Обсуждение начнется после того, как о работе выскажутся эксперты из Германии.

«Немецкие эксперты должны рассказать о своей работе. Только после этого будет обсуждаться вопрос строительства ЗТО», — прокомментировала Галимова.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков напомнил, что проект завода получил все необходимые заключения профильных министерств и ведомств, включая положительное заключение Главгосэкспертизы России и Росприроднадзора по ПФО.

