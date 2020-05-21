Банк Казани поддерживает малый и средний бизнес

Банк Казани предлагает новые меры поддержки своих клиентов в сфере малого и среднего бизнеса.

В рамках акции «Удачный сезон» не нужно платить за расчетно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев*, а также можно бесплатно обслуживаться в системе «Интернет-банк»**.

Понимая, насколько важна поддержка в сфере кредитования, мы предоставляем нашим клиентам возможность воспользоваться «кредитными каникулами» при погашении действующих обязательств перед банком:

• в рамках федерального закона №106-ФЗ от 03.04.2020;

• в рамках собственной программы по реструктуризации кредитов.

Все обращения по «кредитным каникулам» рассматриваются в течение 5 календарных дней.

Также предлагаем воспользоваться выгодным предложением по продукту «Доступный!». До 30.06.2020 года кредит можно получить с минимальным пакетом документов по сниженной ставке.

С подробной информацией по всем предложениям для бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте Банка Казани www.bankofkazan.ru или по бесплатному номеру 8 800 77-518-77.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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