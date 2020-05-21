На портале Госуслуг заработал сервис оформления пособий на детей от 3 до 7 лет

На портале Госуслуг РФ заработал сервис для оформления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

Как передает пресс-служба ведомства, за первые часы работы сервиса подано уже более 70 тысяч заявлений.

Пока прием заявлений с помощью интерактивной формы государственной услуги на портале доступен для 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены по мере готовности со стороны регионов.

Выплаты назначены семьям , среднедушевой доход которых меньше регионального прожиточного минимума, установленного в регионе РФ на II квартал года. Еть в семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие выплачивается на каждого ребенка, передает ТАСС.

Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.

Ранее заработал сервис для оформления единовременной выплаты в России на детей в 10 тысяч рублей, назначенной на фоне коронавируса. Он также доступен на Госуслугах.

