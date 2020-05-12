В России запустили сервис для оформления выплат на детей

Сервис для оформления единовременной выплаты в России на детей в 10 тысяч рублей, назначенной на фоне коронавируса, запущен на отдельной странице сайта госуслуг, сообщило Минкомсвязи РФ.

Так, для оформления выплаты, нужно перейти на страницу posobie16.gosuslugi.ru.

Напомним, вчера, после объявления Путиным мер поддержки граждан, сайт госуслуг оказался недоступен из-за возросшей нагрузки.



Ранее «Реальное время» подробно рассказало, как получить путинские выплаты на детей.