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В России запустили сервис для оформления выплат на детей

16:21, 12.05.2020 2
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
Фото: realnoevremya.ru

Сервис для оформления единовременной выплаты в России на детей в 10 тысяч рублей, назначенной на фоне коронавируса, запущен на отдельной странице сайта госуслуг, сообщило Минкомсвязи РФ.

Так, для оформления выплаты, нужно перейти на страницу posobie16.gosuslugi.ru.

Напомним, вчера, после объявления Путиным мер поддержки граждан, сайт госуслуг оказался недоступен из-за возросшей нагрузки.

Ранее «Реальное время» подробно рассказало, как получить путинские выплаты на детей.

ОбществоВластьЭкономика
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:54
    только в этот сервис не войти
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  • Анонимно 16:56
    Спасибо РВ, всё заработало, заявление отправить можно!
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