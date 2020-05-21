В Сбербанке рассказали о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках. Об этом рассказали в рамках пресс-брифинга, который прошел сегодня в режиме онлайн с участием застройщиков-партнеров банка. Как отметил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Руслан Ахатов, на первичном рынке по программе ипотеки с господдержкой базовую ставку с 6,4% снизили до 6,1% (при условии использования сервиса «Электронная регистрация»*), а у участников госпрограммы для семей с двумя и более детьми появилась возможность приобрести недвижимость в ипотеку от 4,7% годовых. Кроме того, при внесении первоначального взноса от 20% заемщик может снизить ставку на 0,4%.
Начальник УПРсПиИК отделения «Банк Татарстан» №8610 Леонид Захаров уточнил, что более выгодные условия банк предлагает и по военной ипотеке**. Максимальная сумма кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей, а ставка снижена на 0,4% до 8,4%. На вторичном рынке Сбербанке предлагает ипотеку от 7,8%***.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет оформить ипотеку в электронном виде без посещения офиса Сбербанка, а право собственности на жилье — без похода в МФЦ и Росреестр. Документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. В Татарстане первый дистанционный договор был заключен совместно с партнером кредитной организации — «#Сувастроит». Как рассказала коммерческий директор компании Эльвира Галяутдинова, сотрудничество с банком позволяет не только перенести оформление сделок в онлайн, но и предлагать низкие ставки по ипотеке и более привлекательные цены на первичное жилье. Для клиентов Сбербанка на квартиры «#Суварстроит» действует скидка 1%, а по словам гендиректора «Акварель Групп» Руслана Гисматуллина, они реализуют на рынке недвижимость с ипотечной ставкой 2,1% на период строительства или 4,7% на весь срок кредита, а также предлагают жилье с ежемесячным платежом всего 5 тыс. рублей и ставкой от 0,7%****.
Если в 2019 году в Татарстане банк выдал 19 тысяч заявок на ипотеку, то за первый квартал 2020 года их количество составило 4,2 тысячи.
Справка
*Дисконт 0,3 п.п. на ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация» действует с 12 мая по 30 июня 2020 года
**Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус. Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.
***Ставка от 7,8% на вторичном рынке достигается за счет дисконта:
- При использовании сервиса «Электронная регистрация» — минус 0,3%;
- Объект подобран на «Домклик» — минус 0,3%;
- Для молодой семьи до 35 лет включительно — 0,4%;
- При оформлении страхования жизни — минус 1%.
**** Условия действуют для участников госпрограммы поддержки молодых семей. 1% начисляется на период строительства, далее — 5% годовых. Либо заемщик может выбрать 3,4% на весь период кредитования. Обязательным условием также является страхование жизни заемщика. Дисконт 0,3% предоставляется при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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