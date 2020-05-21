До 2,3 млрд рублей вырос ущерб по уголовному делу «ТФБ Финанс»
Следком обнародовал новые данные по уголовному делу «ТФБ Финанс». За 3 года следствия ущерб вкладчиков вырос с 1 до 2,3 млрд рублей, а статус потерпевших получили 1 739 человек.
Пяти бывшим сотрудникам «Татфондбанка» и инвесткомпании «ТФБ Финанс» предъявлено окончательное обвинение в хищении вкладов и обращении их в распоряжение банка и подконтрольных юридических лиц. Сейчас идет процедура ознакомления с материалами дела в 534 томах.
Состав обвиняемых не менялся — это двое экс-зампредов «Татфондбанка» Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, экс-директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, совмещавшие работу в инвестиционной компании и банке. На старте расследования все они были арестованы, а после передачи дела из МВД в Следком освобождены из-под стражи.
Тем временем в Казани возбуждено новое уголовное дело о растрате и злоупотреблениях в ТФБ с ущербом 41 млрд рублей.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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