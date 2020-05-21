Роберту Мусину могут предъявить растрату и злоупотребления еще на 41 млрд рублей

Фото: "Реальное время"

В Татарстане возбуждено новое уголовное дело «Татфондбанка» с ущербом 41,2 млрд рублей. Эту сенсационную информацию сегодня обнародовал Следком РФ.



По материалам проверок АСВ силовики усматривают в действиях бывших должностных лиц банка признаки четырех преступлений — растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и фальсификация финансовой отчетности.

Расследование ведут сотрудники 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. По их версии, ухудшению финансового положения ТФБ в 2015-2016 годах поспособствовали нерядовые сотрудники: включали в активы банка техническую задолженность, замещали на такую задолженность рыночные активы, приобретали акции технических эмитентов, снимали надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В 2017-м «Татфондбанк» лишился лицензии и получил статус банкрота.

Как выяснило «Реальное время», новое дело о хищениях в банке возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц. Напомним, в данный момент в казанском суде рассматривают дело бывшего главы ТФБ Роберта Мусина по обвинению в злоупотреблениях полномочиями с ущербом для банка в 53 млрд рублей.