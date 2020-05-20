В Ютазинском районе РТ на восстановленной после пожара мечети установили полумесяц — видео
В Татарстане на восстановленной после пожара мечети установили полумесяц, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Напомним, в апреле в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.
Сразу же после случившегося был объявлен сбор средств. В течение недели неравнодушные перечислили полмиллиона рублей.
Мечеть строится по технологии сип-панелей. Это позволяет сократить и время, и расходы.
В молельне уже установили окна и панели, остались отделочные работы. Их планируется завершить к середине июня.Общество Татарстан
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