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В Ютазинском районе РТ на восстановленной после пожара мечети установили полумесяц — видео

22:53, 20.05.2020
В Ютазинском районе РТ на восстановленной после пожара мечети установили полумесяц — видео
Фото: скриншот

В Татарстане на восстановленной после пожара мечети установили полумесяц, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, в апреле в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.

Сразу же после случившегося был объявлен сбор средств. В течение недели неравнодушные перечислили полмиллиона рублей.

Мечеть строится по технологии сип-панелей. Это позволяет сократить и время, и расходы.

В молельне уже установили окна и панели, остались отделочные работы. Их планируется завершить к середине июня.

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