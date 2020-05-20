Путин обещал проработать поддержку строительства инфекционной больницы в Казани

Президент РФ Владимир Путин обещал проработать вопрос финансовой поддержки строительства инфекционной больницы в Казани. Об этом было сказано в ходе встречи главы государства с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы 15 августа вводим инфекционную больницу на 232 койки. Нормативный срок строительства у нее был 18 месяцев, мы за 3,5 месяца (строим, — прим. ред.). Это классическая инфекционная больница — за 3,5 месяца мы ее введем. Хотел бы попросить вашей поддержки», — сказал Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что больница строится за счет кредитных средств. «Сейчас немного подсели по доходам, мы поправимся. Но сейчас если бы вы поддержали, мы бы очень были вам благодарны», — отметил он.

В свою очередь Владимир Путин пообещал проработать этот вопрос.

Напомним, новое здание будет располагаться возле Республиканской клинической инфекционной больницы. Медучреждение рассчитано на 234 койко-места с возможностью расширения до 504 мест. Оно будет четырехэтажным. Кроме того, будет возведен лабораторный корпус.



Ранее сообщалось, что в Казани готов первый этаж из четырех этажей новой инфекционной больницы.

