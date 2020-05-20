Голикова выделила Татарстан в числе регионов, где наиболее успешно реализуется дистанционное обучение

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выделила Татарстан в числе регионов, где наиболее успешно реализуется дистанционное обучение.

По ее словам, на такой формат обучения перешли более 50 тыс. образовательных учреждений в России.

«Отмечу, что наиболее успешно дистанционная форма обучения организована в Москве, Московской области, республиках Татарстан, Саха (Якутия), Калининграде и Калужской области», — сказала Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.

Также вице-премьер отметила, что регионы сами могут принимать решение о завершении учебного года исходя из эпидемиологической ситуации.

«В настоящее время во всех субъектах такие решения приняты, из почти 40,5 тысячи школ около 10 тысяч завершили учебный год по 1—4-м классам, более 5 тысяч для 5—8-х классов, самое позднее завершение в 1—8-х классах запланировали на 30 мая Владимирская и Амурская области, Республика Якутия и Забайкальский край», — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее профессиональным образовательным организациям Татарстана разрешили возобновить очное проведение занятий.

