Новости общества

12:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Колледжи Татарстана вернутся к очному обучению

11:35, 19.05.2020
Колледжи Татарстана вернутся к очному обучению
Фото: realnoevremya.ru

С 19 мая профессиональные образовательные организации Татарстана могут частично возобновить очный режим занятий, который был остановлен 19 марта и переведен в дистанционный режим.

Минобрнауки РТ на основании рекомендаций Министерства просвещения РФ издало приказ, по которому колледжи и техникумы по согласованию с республиканским министерством сами принимают решение о возобновлении очного обучения при соблюдении профилактических мер.

Срок окончания учебного года для СПО — 30 июня — не изменился. Приемная кампания, как обычно, стартует с 1 июня, отметили в Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что выпускники 9-х классов в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров