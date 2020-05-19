Колледжи Татарстана вернутся к очному обучению
С 19 мая профессиональные образовательные организации Татарстана могут частично возобновить очный режим занятий, который был остановлен 19 марта и переведен в дистанционный режим.
Минобрнауки РТ на основании рекомендаций Министерства просвещения РФ издало приказ, по которому колледжи и техникумы по согласованию с республиканским министерством сами принимают решение о возобновлении очного обучения при соблюдении профилактических мер.
Срок окончания учебного года для СПО — 30 июня — не изменился. Приемная кампания, как обычно, стартует с 1 июня, отметили в Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что выпускники 9-х классов в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых.ОбществоОбразование Татарстан
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