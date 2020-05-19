Колледжи Татарстана вернутся к очному обучению

С 19 мая профессиональные образовательные организации Татарстана могут частично возобновить очный режим занятий, который был остановлен 19 марта и переведен в дистанционный режим.

Минобрнауки РТ на основании рекомендаций Министерства просвещения РФ издало приказ, по которому колледжи и техникумы по согласованию с республиканским министерством сами принимают решение о возобновлении очного обучения при соблюдении профилактических мер.

Срок окончания учебного года для СПО — 30 июня — не изменился. Приемная кампания, как обычно, стартует с 1 июня, отметили в Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что выпускники 9-х классов в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых.