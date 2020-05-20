Алина Загитова получила водительское удостоверение

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила в своем «Инстаграме» о получении водительского удостоверения. Фигуристка сдала экзамены в местном отделе УГИБДД Ижевска.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением.

Хорошо, что у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», — написала Загитова.

Напомним, 18 мая фигуристка отметила свое 18-летие. С днем рождения Загитову поздравили множество известных людей и компаний, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».