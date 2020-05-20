Минниханов пригласил Путина на 100-летие ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на празднование 100-летия ТАССР.

Основные мероприятия запланированы на День Татарстана, 30 августа.

Ранее Минниханов рассказал о подготовке к празднованию 100-летия ТАССР.

«Да, мы проводим не все, что намечено, но думаю, основные мероприятия мы проведем в августе, ко Дню республики. Столетие республики никто не отменял, и мы достойно его встретим. Для нас это очень важно: 100 лет назад в этом контуре появилась Республика Татарстан, и за этот период сформировался такой Татарстан, какой он есть. В каждом городе и районе у нас есть программа. Массовые мероприятия, конечно, исключены, а остальное идет в плановом режиме», — отметил он.