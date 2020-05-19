Президент Татарстана: «Столетие республики никто не отменял»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о судьбе подготовки к празднованию 100-летия ТАССР.

«У нас были грандиозные планы. У нас уже и медаль выпущена, и есть целая программа. 27 числа, в день принятия декрета, мы планируем провести заседание Госсовета. В июне планируем торжественное заседание правительства», — сказал глава РТ.

Он отметил, что к столетию в Татарстане подготовили очень много объектов — БКК, Дербышки, Алафузовский театр, «Чулпан», НКЦ.

«Да, мы проводим не все, что намечено, но думаю, основные мероприятия мы проведем в августе ко Дню республики. Столетие республики никто не отменял, и мы достойно его встретим. Для нас это очень важно: 100 лет назад в этом контуре появилась Республика Татарстан, и за этот период сформировался такой Татарстан, какой он есть. В каждом городе и районе у нас есть программа. Массовые мероприятия, конечно, исключены, а остальное идет в плановом режиме», — отметил Минниханов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Новый век» оценил накопленный багаж Татарстана к 100-летию ТАССР.