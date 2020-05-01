В Татарстане суд рассмотрит «особо важное дело» о взятке главе «Высокогорских коммунальных сетей»

В Татарстане Следком передал в суд уголовное дело о коммерческом подкупе, возбужденное в отношении 40-летнего управляющего АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслана Алиева.

По версии следствия, он согласился уничтожить документы о проверке, обнаружившей незаконную врезку в водопровод в поселке Озерный. За это он требовал 60 тысяч рублей.

Расследованием дела занимался четвертый отдел по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РТ.

«Реальное время» писало о задержании главного коммунальщика Высокогорского района РТ. Посредником при передаче денег выступал его заместитель.