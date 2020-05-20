Дата-центр «Росэноргоатома» в Иннополисе начнут строить до конца года

Фото: пресс-служба ОЭЗ "Иннополис"

Проектирование центра обработки данных (ЦОД) в Иннополисе завершается, строительство планируется начать до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Страну Росатом».

В Иннополисе будет до 500 стоек мощностью 6 кВт. Предполагается, что проект станет референтным для зарубежных заказчиков.

В три дата-центра в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге «Росэнергоатом» инвестирует 12—15 млрд рублей. Средства пойдут на строительство зданий, создание инфраструктуры и инженерных сетей.

Напомним, «Росэнергоатом», ОЭЗ «Иннополис» и ГАУ «ИТ-парк» договорились о сотрудничестве в конце мая 2019 года.