В Татарстане стартовала акция «Внимание — дети!»

В Татарстане стартовала акция «Внимание — дети!». С 20 мая по 3 июня Госавтоинспекция МВД по Татарстану проведет дистанционное обучение детей ПДД, проверит, не нарушают ли водители правила перевозки детей, изучит состояние подъездных путей к образовательным организациям и оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений и т. д.

За 4 месяца этого года в Татарстане с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 91 ДТП, четыре ребенка погибли и 101 получил травмы.

Статистика показывает, что треть всех ДТП с участием детей происходит в летние месяцы. Так, летом 2019 года произошло 151 ДТП, в которых четыре ребенка погибли (всего в ДТП в прошлом году погибли 19 детей) и 158 детей пострадали.

Акция «Внимание — дети!» проводится с целью предупреждения детского травматизма на дорогах.

Ранее в ГИБДД республики сообщили, что с 28 марта по 10 мая — в период действия СМС-разрешений — количество ДТП в Татарстане снизилось вдвое.

