ПАО «КАМАЗ» получило финансовую поддержку от Ак Барс Банка как системообразующее предприятие

Ак Барс Банк открыл ПАО «КАМАЗ» кредитную линию в размере 3 млрд рублей на пополнение оборотных средств в рамках программы поддержки системообразующих предприятий. При этом банк в числе первых начал выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств по ставке не более 5%.



Условия программы отражены в Постановлении Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. №582. Так, предприятия могут направить кредитные средства на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонт оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов и др.

ПАО «Ак Барс Банк»



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