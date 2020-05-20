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ПАО «КАМАЗ» получило финансовую поддержку от Ак Барс Банка как системообразующее предприятие

14:25, 20.05.2020

Ак Барс Банк открыл ПАО «КАМАЗ» кредитную линию в размере 3 млрд рублей на пополнение оборотных средств в рамках программы поддержки системообразующих предприятий. При этом банк в числе первых начал выдавать льготные кредиты на пополнение оборотных средств по ставке не более 5%.

Условия программы отражены в Постановлении Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. №582. Так, предприятия могут направить кредитные средства на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонт оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов и др.

ПАО «Ак Барс Банк»

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