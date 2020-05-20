МИД России назвал абсурдом украинские санкции против Академии наук Татарстана

МИД России назвал абсурдом украинские санкции против Академии наук Татарстана. Соответствующий комментарий опубликован на сайте министерства в связи с годовщиной вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

«Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С. Пушкина. Что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова, который, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Украины? В компании с МГУ в украинском списке числятся Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Академия наук Татарстана и другие научные и образовательные учреждения», — прокомментировали в МИД.

Как говорится в сообщении, будет неудивительно, если в конце президентства Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя.

Напомним, Академия наук Татарстана попала в санкционный список Украины.