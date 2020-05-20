Число электронных заявлений на регистрацию недвижимости в Татарстане за время самоизоляции выросло на 80%

Управление Росреестра по РТ в период самоизоляции зафиксировало значительное увеличение количества заявлений на проведение регистрации недвижимости в электронном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, если в начале этого года татарстанский Росреестр принял порядка 7—8 тысяч таких заявлений, то в апреле через его портал их было подано в электронном виде уже более 13,3 тысячи. Это на 80% больше по сравнению с началом года.

В целом, как отмечает пресс-служба Росреестра, доля электронных обращений в их общем количестве в нынешнем апреле составила 27,6%. В январе этот показатель находился на отметке 9,3%, в феврале подрос на 10,7%, в марте поднялся еще выше, до 13,6%.