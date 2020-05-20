Экс-форвард «Ак Барса» Фрэттин стал игроком «Барыса»

Бывший нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин подписал контракт с казахстанским «Барысом».

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Фрэттин выступал за «Ак Барс», куда перешел прошлым летом из «Барыса». В составе казанского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф канадец отметился 5 (3+2) в 4 встречах с «Нефтехимиком» и помог команде пройти во второй раунд Кубка Гагарина.

В конце апреля у Фрэттина закончился контракт с «Ак Барсом», и казанский клуб решил не продлевать соглашение с хоккеистом.