МВД обвиняет двух казанцев в молочной афере на 45 млн рублей

В Вахитовский райсуд Казани направлено дело о серии мошенничеств с ущербом в 45 млн рублей. Обвинения предъявлены двум руководителям фирм, занимающихся скупкой-продажей молока.



По версии обвинения, под предлогом инвестиций на развитие своих компаний коммерсанты завладели 33 млн рублей восьми потерпевших, а кроме того похитили у башкирского, чувашского и двух татарстанских переработчиков молока сырье и готовую продукцию еще на 12 млн рублей.

Один из обвиняемых сейчас под домашним арестом, второй уже отбывает наказание за ранее совершенное мошенничество по приговору Московского райсуда Казани.

Как выяснило «Реальное время», речь идет о гендиректоре казанской фирмы «Джунимилк» Максиме Трошине.