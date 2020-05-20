В Татарстане в поле загорелся автомобиль: водитель сбежал
В Татарстане пожарные потушили загоревшуюся в поле легковушку. Машину охватило огнем на проселочной дороге.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, инцидент произошел в Пестречинском районе. 19 мая около 18.30 поступило сообщение о горящем автомобиле на проселочной дороге.
Прибывшие пожарные потушили ВАЗ-2114, однако водителя на месте не оказалось. Он сбежал с места происшествия, передает «Татар-информ».
Ранее в Татарстане авто загорелось после ДТП с нетрезвым водителем. Водитель сумел выбраться.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым