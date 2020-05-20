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В Татарстане в поле загорелся автомобиль: водитель сбежал

10:04, 20.05.2020
В Татарстане в поле загорелся автомобиль: водитель сбежал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане пожарные потушили загоревшуюся в поле легковушку. Машину охватило огнем на проселочной дороге.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, инцидент произошел в Пестречинском районе. 19 мая около 18.30 поступило сообщение о горящем автомобиле на проселочной дороге.

Прибывшие пожарные потушили ВАЗ-2114, однако водителя на месте не оказалось. Он сбежал с места происшествия, передает «Татар-информ».

Ранее в Татарстане авто загорелось после ДТП с нетрезвым водителем. Водитель сумел выбраться.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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