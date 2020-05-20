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Пятеро молодых людей пострадали в жесткой аварии в Уфе

08:54, 20.05.2020
Пятеро молодых людей пострадали в жесткой аварии в Уфе
Фото: @gibdd_rb

В Уфе поздно вечером 19 мая пять человек пострадали при столкновении автомобилей Nissan Juke и ВАЗ-2107.

Как сообщает ГИБДД республики, авария произошла около одиннадцати вечера на улице Рихарда Зорге. Столкнулись встречные Nissan Juke под управлением 24-летнего жителя Уфы и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира иномарки в возрасте 21-22 года. В причинах ДТП разбираются инспекторы.

Ранее в Челнах неопытный водитель устроил аварию с перевернутым авто. Водитель Chevrolet Niva, выехав на перекресток, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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