Пятеро молодых людей пострадали в жесткой аварии в Уфе

Фото: @gibdd_rb

В Уфе поздно вечером 19 мая пять человек пострадали при столкновении автомобилей Nissan Juke и ВАЗ-2107.

Как сообщает ГИБДД республики, авария произошла около одиннадцати вечера на улице Рихарда Зорге. Столкнулись встречные Nissan Juke под управлением 24-летнего жителя Уфы и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира иномарки в возрасте 21-22 года. В причинах ДТП разбираются инспекторы.



Ранее в Челнах неопытный водитель устроил аварию с перевернутым авто. Водитель Chevrolet Niva, выехав на перекресток, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.



