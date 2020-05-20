В поликлиника Татарстана возобновяют прием больных

Фото: Рината Назметдинова

Роспотребнадзор разрешил возобновить прием в татарстанских поликлиниках. С 19 мая 2020 г. возобновляются плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, а также проведение плановых профилактических медицинских осмотров работников вредных и опасных производств.



Также со вчерашнего дня возобновлена плановая иммунизация взрослого населения, а также медосмотры детей, обязательные для поступления в образовательные организации.

При этом предусмотрены меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции: медосмотры будут проводиться по принципу «одного окна», прием пациентов разрешен только по предварительной записи и строго в отведенное время. Перед приемом всем будут измерять температуру, очереди в коридорах строго-настрого предписано исключить, обеспечив стандартную полутораметровую дистанцию между пациентами. Персонал поликлиник и взрослые посетители обязаны носить маски или респираторы, а в помещениях устанавливается строгое соблюдение дезинфекционного режима.



Срок открытия планового приема больных в Минздраве РТ пока назвать не готовы. Как пояснил первый замминистра Альмир Абашев, самой главной задачей при возобновлении плановой помощи станет исключение риска заноса в стационары коронавирусной инфекции пациентами, у которых она находится в бессимптомной форме.

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