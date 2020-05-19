Из-за режима самоизоляции отложили переезд жирафов в казанский зоопарк — видео

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В казанском зоопарке отложили переезд жирафов из Африки в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В зоопарке надеются, что в скором времени животных привезут в столицу Татарстана и казанцы смогут увидеть их.

Несмотря на режим самоизоляции сотрудникам зоопарка хватает работы. Например, в апреле в семье сурикатов было пополнение. Малыши помогают справиться с обедом большой черепахе, живущей по соседству.

Все животные чувствуют себя хорошо, но еще не привыкли к отсутствию посетителей.

В начале апреля в казанском зоопарке «Река Замбези» показали, как живут животные в отсутствие посетителей.

