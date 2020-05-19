В Татарстане спасатели достали из Камы утонувшего рыбака
В Нижнекамском районе РТ спасатели достали тело утонувшего рыбака из Камы.
Сообщение о том, что возле поселка Камские Поляны утонул мужчина поступило в экстренные службы сегодня днем.
Выяснилось, что двое мужчин приехали на берег Камы, поставили палатку и легли спать. Один из рыбаков вышел на реку на лодке и назад не вернулся. Его друг вызвал спасателей.
Тело 62-летнего мужчины плавало на поверхности реки в пяти метрах от берега. Погибшего достали и передали полицейским. Причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
Ранее спасатели разыскивали рыбака, который выпал из лодки в Каму. Инцидент произошел под Чистополем.
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