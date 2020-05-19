В Татарстане спасатели достали из Камы утонувшего рыбака

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нижнекамском районе РТ спасатели достали тело утонувшего рыбака из Камы.

Сообщение о том, что возле поселка Камские Поляны утонул мужчина поступило в экстренные службы сегодня днем.

Выяснилось, что двое мужчин приехали на берег Камы, поставили палатку и легли спать. Один из рыбаков вышел на реку на лодке и назад не вернулся. Его друг вызвал спасателей.

Тело 62-летнего мужчины плавало на поверхности реки в пяти метрах от берега. Погибшего достали и передали полицейским. Причины случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.



Ранее спасатели разыскивали рыбака, который выпал из лодки в Каму. Инцидент произошел под Чистополем.

